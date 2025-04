(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 CALCIO, SILVESTRI (M5S) AD ABODI: NO A RITORNO PUBBLICITÀ AZZARDO

CALCIO, SILVESTRI (M5S) AD ABODI: NO A RITORNO PUBBLICITÀ AZZARDO

Roma, 23 apr. – “Ministro Abodi, la invitiamo a leggere le relazioni della Commissione Antimafia degli ultimi anni, per comprendere il legame profondo fra gioco d’azzardo – legale o illegale – e criminalità organizzata. Grazie al decreto Dignità, in questo Paese non vediamo più campioni idolatrati dai nostri ragazzi che li esortano a scommettere tutto su una partita. Lei non vedrà mai uno spot in cui un padre perde tutto e non ha il coraggio di guardare i figli, o un giovane che, per saldare un piccolo debito, finisce a indebitarsi venti volte tanto puntando su incontri di tennis o partite di Serie B e Serie C: questa è la realtà, ma la pubblicità non la mostra. A pochi passi da via Nazionale ci sono i Giocatori Anonimi: venga con me, non dai giocatori professionisti, ma dalle loro famiglie. Troverà persone che hanno perso 300‑400 mila euro e non vedono più un futuro. Il decreto Dignità nasceva proprio per questo. Tra pochi minuti ricorderemo anche la scomparsa di una grande guida: nel 2017 Papa Francesco definì il gioco d’azzardo “un cancro che rovina le famiglie”. È per proteggere le famiglie che ci battiamo. Il Movimento 5 Stelle vuole che i giovani investano su se stessi: la vita non è un colpo di fortuna, ma dedizione, studio e fatica. Per questo abbiamo eliminato la pubblicità sul gioco d’azzardo: per invitare i ragazzi a scommettere sul proprio impegno, non su una slot machine o su una partita”.

Così Il deputato M5S Francesco Silvestri nel corso del Question Time alla Camera con il ministro dello Sport Andrea Abodi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle