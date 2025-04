ASL Lecce alla Rassegna “Città del libro” di Campi Salentina

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

ASL Lecce partecipa alla Rassegna "Città del libro" di Campi Salentina in programma a Campi dal 26 aprile al primo maggio 2025 .

Un’occasione per coniugare salute, cultura e benessere della comunità con una presenza costante degli operatori del Distretto Socio Sanitario di Campi che eseguiranno visite, screening e attività di natura informativa, e un evento, il 30 aprile, dedicato alla salute mentale.

N ei locali del Comune, in Piazza Libertà, dal 26 al 2 8 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, saranno a disposizione dei cittadini gli operatori del Consultorio familiare; il 28, dalle 16 alle 19.30, un G inecologo; il 29 aprile dalle ore 10 alle ore 13 gli operatori del Consultorio familiare e dalle 16 alle 19.30 un Cardiologo. Il 30 aprile, dalle 9 alle 13, un Medico Oncologo per gli screening oncologici e dalle 16 alle 19.3 0 un Cardiologo. Il primo maggio dalle 9 alle 12.30 tornano gli operatori del Consultorio familiare; dalle 16 alle 19.30 sarà la volta degli o peratori del Centro Salute Mentale – Centro Diurno e CRAP.

Il 30 aprile alle 10 nel Teatro Carmelo Bene, si terrà l’evento “Ho sognato di vivere… Come lettere mai scritte”, un viaggio letterario per l’inclusione, contro lo stigma del disagio mentale, attraverso le poesie di Carmelo Bene (ingresso libero, in allegato la locandina).