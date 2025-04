(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 SANITÀ, PIRRO (M5S): “MELONI MENTE SU PELLE DONNE, SI VERGOGNI”

Roma, 22 apr. – “Com’era lo slogan? Donna, madre, cristiana? Peccato che Meloni si dimentichi sempre della prima categoria, che la offenda con ogni misura del suo retrogrado governo, che la prenda in giro con ogni sua dichiarazione. L’ultima è arrivata oggi, proprio in occasione della Giornata nazionale della Salute delle donne, quando la premier ha avuto il coraggio di affermare che la prevenzione è al centro dell’agenda del governo e che lo screening è uno strumento che andrebbe ampliato. Peccato che quando ha avuto l’occasione di farlo concretamente, Meloni si è come sempre dimenticata delle donne e della loro salute. Nel disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, avevo presentato un emendamento che avrebbe permesso di allargare le fasce d’età delle donne raggiunte dallo screening per la prevenzione del tumore al seno. Un provvedimento che avrebbe inciso concretamente sulla vita delle donne, non come gli slogan della premier, ma il governo non è stato in grado di trovare sei milioni di euro, nel momento in cui si prepara a spendere trenta miliardi in armi. Di fronte a menzogne così gravi, pronunciate sulla pelle delle donne, Meloni dovrebbe solo vergognarsi”. Lo scrive in una nota Elisa Pirro, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio al Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle