Mercoledì 23 aprile proiezione del film “Roma città aperta” al Cinema di Mirano

Mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 17.00 proiezione del film “Roma Città Aperta” di Roberto Rossellini al Cinema Teatro di Mirano, in via Vittoria n. 75, con l’introduzione del critico cinematografico Alessandro Cuk.

Sarà proiettata una versione restaurata in occasione degli 80 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche.

L’opera, ambientata durante l’occupazione nazista di Roma, è una delle più celebri e rappresentative del neorealismo cinematografico italiano. Vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1946 e il Nastro d’argento, nello stesso anno, per il miglior film e per la migliore attrice non protagonista (Anna Magnani).

Ingresso con biglietto ridotto € 5.50.

Evento del programma (R)Esistenze 2025, organizzato dal Comune per celebrare l’80° anniversario del 25 aprile.

