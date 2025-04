(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E

SCUOLE: GLI INTERVENTI IN

PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA

Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 27

aprile

Proseguono anche questa settimana gli interventi nel territorio comunale da parte di

A.Se. Spoleto e della ditta Gardenland.

Strade Sono in programma lavori per chiusura buche con asfalto a freddo in via della

Fratellanza Scout, via Domenico Arcangeli e via Einaudi e la sostituzione di cordoli

ammalorati nella rotonda allo svincolo di Spoleto Nord.

Verde Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico è previsto il taglio

dell’erba, con relativa raccolta delle foglie e pulizia della zona interessata, nelle vie

interne all’abitato di Eggi, in largo Ermini e al parcheggio della scuola di Polizia. Il taglio

dell’erba a mano è in programma nelle vie del centro storico lungo i marciapiedi di

piazza Edmondo De Amicis, via della Salara Vecchia, vicolo San Sabino, vicolo

Montevecchio, via Alberto Talegalli, piazza Sant’Omobono, vicolo del Teatro, vicolo dello

Spagna, piazza Pianciani, largo Muzio Clementi, via dello Spagna, vicolo Gianfilippo

Leoncilli, via di Fontesecca, via Saffi, piazza Duomo, corso Mazzini, piazza della Libertà,

via Brignone, via Tommaso Martani, via della Trattoria, piazza della Genga, via del

Mercato, via dell’Angelo, vicolo del Forno, piazza del Mercato, via Palazzo dei Duchi,

piazza Fratelli Bandiera, via del Municipio, vicolo della Basilica, via di Visiale, largo Ferrer,

via delle Felici, via Arco di Druso, via degli Eremiti, via del Duomo, via dell’Arringo,

piazza Achille Sansi, vicolo San Filippo, via San Gregorio della Sinagoga, vicolo di Volusio,

via dello Sdrucciolo, vicolo Casssa di Risparmio, piazza del Comune, via del Mercato,

piazza Fontana, piazza della Signoria, via Vincenzo Maria Rippo, vicolo della Genga. È

prevista anche la piantumazione di fiori stagionali nelle fioriere del centro storico della

Città.

Parallelamente ai lavori di A.Se. Spoleto, la ditta Gardenland eseguirà il taglio dell’erba,

con relativa pulizia e raccolta rifiuti, in piazza della Signoria e relativa scarpata.

Scuole Per conto di ASE saranno sistemate le mattonelle nella scuola d’infanzia di Villa

Redenta e in quelle di infanzia e primaria a Baiano di Spoleto e la ditta Gardenland

eseguirà il taglio dell’erba con relativa pulizia nella scuola elementare Le Corone di San

Nicolò.