Ha preso avvio il restauro della vetrata quattrocentesca del rosone della chiesa parrocchiale di San Michele in Pigna

della chiesa parrocchiale di San Michele in Pigna

Ha preso avvio l’atteso restauro della vetrata quattrocentesca del

rosone, posto al centro della facciata della chiesa parrocchiale di

San Michele in Pigna, con le effigi dei dodici apostoli e dei segni

zodiacali.

Si tratta di una tra le più antiche vetrate istoriate conservate in

Italia, testimonianza quasi sconosciuta e poco valorizzata dell’arte

vetraria italiana del Quattrocento.

L’intervento a cura della Soprintendenza e promosso dall’Ufficio Beni

Culturali della Diocesi di Ventimiglia-San Remo, dal Comune di Pigna è

finanziato interamente con fondi del Ministero della Cultura. Il

restauro è stato progettato – e sarà seguito – dai funzionari dott.ssa

Martina Avogadro, dott.ssa Francesca De Cupis e arch. Carlotta

Bottaro.

Il Soprintendente, dott. Federico Barello, conferma il massimo impegno

sul territorio da parte della Soprintendenza, sia in termini di

risorse umane sia finanziarie, teso alla conservazione e alla

valorizzazione dell’importantissimo patrimonio che esso custodisce, in

sinergia con tutti gli attori coinvolti.

Grande soddisfazione ha espresso il parroco, Don Mirko Belloli,

considerato che la comunità sta, in questo momento, affrontando anche

altre due attività di rilievo: oltre alla vetrata, continua infatti il

restauro della sacrestia a cui si aggiungerà in ultimo quello

dell’armadiatura settecentesca.