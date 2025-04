(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Cordoglio in Cia per la morte del Papa: se ne va un grande alleato della

terra e di chi la cura*

*Il presidente Fini: “Difensore della giustizia sociale e dei diritti

umani, suo esempio sia guida per un mondo più pacifico ed equo”*

Roma, 22 apr – “Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la morte di

Papa Francesco, in questi anni difficili uno strenuo difensore della

giustizia sociale e dei diritti umani, ma anche un grande amico della terra

e di chi la cura”. Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori

Italiani, Cristiano Fini, insieme a tutta la Confederazione, si unisce al

dolore della Chiesa e di tutto il mondo per la scomparsa del Pontefice.

“Le sue parole, a partire dall’enciclica *Laudato sì*, hanno

sottolineato con forza il diritto di tutti a un cibo sano e sostenibile,

bene inalienabile e universale -ricorda Fini- richiamando più volte la

centralità e la dignità del lavoro agricolo, oltre alla necessità di

sostenere l’agricoltura familiare contro povertà e ineguaglianze”.

“Non possiamo dimenticare neppure i suoi costanti richiami alla

pace e alla solidarietà tra gli uomini e i popoli -continua il presidente

di Cia-. Tante volte abbiamo condiviso i suoi appelli per dire no alle

guerre, alla violenza e alle discriminazioni”.

“Ora l’esempio di Papa Bergoglio, uomo di speranza e di vita

-conclude Fini- continui a essere da guida per la costruzione di un mondo

più giusto e pacifico”.

