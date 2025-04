Comunicato stampa: Alfredo Raffuzzi, uomo della Costituzione da partigiano a poliziotto. A 100 anni dalla nascita. Giornata in memoria 2 maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Comunicato stampa

Alfredo Raffuzzi, uomo della Costituzione da partigiano a poliziotto. A 100 anni dalla

nascita

La giornata di venerdì 2 maggio 2025 sarà dedicata alla figura di Alfredo Raffuzzi, cervese

d’adozione, che combattè per la libertà e dedicò la sua vita all’impegno democratico e alla

giustizia sociale.

Il Programma

Ore 15:00 Deposizione corona di fiori “Largo Alfredo Raffuzzi” Via Mascagni (dietro Hotel

Aurelia).

Ore 16:00 Sala Rubicone. Convegno “Alfredo Raffuzzi. Uomo della Costituzione. Da

partigiano a poliziotto. A 100 anni dalla nascita”.

Saluti Istituzionali

Presentazione di Alfredo Raffuzzi

Interventi: Renzo Savini – Presidente Provinciale ANPI Ravenna; Paola Patuelli –

Avvocato Cassazionista; Vittorio Raeli – Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione

giurisdizionale; Roberto Baroncelli – Rappresentante CGIL-CISL-UIL; Sandro

Menichelli – Consigliere di Stato

Testimonianze: Michele Grillo, Salvatore Montanaro, Salvatore Varriale

Conclusione: Felice Romano – Segretario Nazionale Generale SIULP

Modera e Coordina: Gianni Grandu – Vicesindaco Comune di Cervia

L’evento è stato organizzato Comune di Cervia, ANPI, CGIL-CISL-UIL, SIULP, APAMRI.

Alfredo Raffuzzi

Alfredo Raffuzzi (Castiglione di Ravenna, 1925 – Milano Marittima, 2013), nato da genitori braccianti, imparò

ben presto a lottare per la giustizia sociale; a 16 anni costituì un gruppo di giovani antifascisti; ben presto fu

scoperto e imprigionato; riuscì a trovare un lavoro e organizzò il suo primo sciopero, che fu vinto perché c’era

stata l’unione di tutti i lavoratori.

Aderì tra i primi alla lotta partigiana, all’inizio nelle SAP, poi nel 28ª Bgt GAP “Garavini” e quindi nella 28ª brigata

Garibaldi “Gordini” con il grado di Comandante della IX Compagnia (Capitano).

Con la Liberazione fece parte della Polizia partigiana e, nel 1949, entrò nel corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, ove scoprì che la sua attività di partigiano non era servita a niente, anzi l’essere stato partigiano gli

nuoceva, come nuoceva a tutti gli ex partigiani che avevano operato la stessa scelta; molti di loro, soffocati con

ogni tipo di vessazione, furono costretti a dimettersi.

Alfredo resistette e, forte dei valori acquisiti durante la lotta di Liberazione, si dedicò alla democratizzazione

della polizia con intelligente passione, con costante coerenza, con ottimismo. Già nel 1946 aveva incominciato

l’elaborazione di una piattaforma per il riordinamento e la costituzione di un sindacato di polizia.

La piattaforma, composta di 14 punti, fu inviata a diverse “autorità” senza successo. Continuò il lavoro

organizzativo che incominciò ad ottenere un qualche successo quando il ministro Cossiga emanò una circolare

(1976) con la quale venivano autorizzate assemblee nelle caserme.

Con il prezioso supporto dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che affiancarono il movimento dei poliziotti

democratici, finalmente, nel 1981, furono conquistate la smilitarizzazione del corpo delle guardie di pubblica

sicurezza e la nascita del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (SIULP).

Alfredo si interessò a fondo anche della ricostruzione di carriera degli ufficiali combattenti durante la Guerra di

Liberazione, retrocessi dal Ministero dell’interno.

Non bisogna inoltre dimenticare l’invenzione effettuata assieme ad alcuni colleghi di un apparato capace di

fotografare una persona di fronte e di profilo con un solo scatto.

Alfredo è stato un cittadino esemplare, nel senso che non è mai rimasto indifferente di fronte alle questioni

problematiche che riguardavano la giustizia sociale, la libertà e la democrazia.

Cervia, 23 aprile 2025