25 aprile 2025: 80° della Liberazione dal Nazifascismo. Le iniziative dettagliate a partire dal 24 aprile

80° della Liberazione dal Nazifascismo

Le iniziative dettagliate a partire dal 24 aprile

Livorno, 22 aprile 2025 – Si apre già da giovedì 24 aprile il vasto

calendario di appuntamenti per l’80° anniversario della Liberazione

Nazionale, che si ricorda, com’è noto, il 25 aprile, data nella quale si

celebra la liberazione dell’Italia dal Nazifascismo.

Oltre alle cerimonie istituzionali del 25, concordate con la Prefettura,

sono previste numerose iniziative collaterali che partono già dal 24

aprile, messe a punto con le associazioni antifasciste (Aned, Anppia,

Anei, Anpi) e con Istoreco insieme ad associazioni culturali e istituzioni

del territorio.

Questo il programma dettagliato.

GIOVEDÌ 24 APRILE

• ore 17.00 – Bottini dell’Olio – Inaugurazione Mostra “Una

Provincia in Guerra (1940/1945).

A 80 anni dalla Liberazione del territorio livornese” a cura di Istoreco. Si tratta della

prima tappa di una mostra itinerante sulle vicende che attraversano la provincia di

Livorno dal fascismo alla Liberazione. Il 25 aprile di quest’anno – scrive Istoreco – ha

un valore assolutamente rilevante e imprescindibile per il tessuto democratico del

nostro Paese. L’Italia, con la fine della Seconda guerra mondiale, mette fine ad una

dittatura ventennale come quella fascista e avvia un percorso che culmina con la

nascita della Repubblica. L’anniversario cade in un momento difficile per l’Europa e

per il mondo intero. Spinte razziste, sovraniste, nazionaliste sono sotto gli occhi di

tutti, accompagnate da venti di guerra diffusi a livello planetario. É apparso quindi

importante all’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di

Livorno sottolineare questa ricorrenza con una mostra in grado di sintetizzare le

vicende che hanno portato all’affermazione del fascismo, al conflitto e all’esperienza

della Resistenza che con il sacrificio di molti e le attività messe in campo, ci ha

restituito libertà e dignità. Il nostro auspicio è che una conoscenza critica ma ferma

del valore dell’antifascismo e della Resistenza sia capace di rafforzare il sentimento

democratico non solo degli ormai rari testimoni di quegli eventi ma anche delle

giovani donne e uomini di ogni etnia presenti nel nostro territorio.

La mostra, composta da 21 pannelli toccherà diverse zone della provincia. Partendo

da due poli geograficamente opposti della provincia, Livorno e Campiglia Marittima,

arriverà nei comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Piombino e

San Vincenzo nel corso dei mesi di maggio, giugno, settembre.

Per la sua realizzazione sono stati fondamentali i contributi della Presidenza del

Consiglio della Regione Toscana, dell’Archivio di Stato di Livorno, dell’Archivio Storico

del Comune di Piombino “I. Tognarini”, della Federazione provinciale dell’Anpi di

Livorno e delle sezioni locali di Piombino e Rosignano, dell’Unicoop Tirreno, di

Scapigliato S.r.l. e il Comune di Rosignano. Ci hanno inoltre sostenuto l’Aned, l’Anppia

e le amministrazioni comunali che hanno accolto con particolare attenzione l’iniziativa

e la ospiteranno nei loro locali”.

• ore 21.00 – Hangar Creativi (via Carlo Meyer 65)- “Concerto

della Liberazione”.

Orchestra del Conservatorio Pietro Mascagni . Musiche di A. Vivaldi, N.Rota,

J.Williams, N.Piovani, E.Morricone, F.de Andrè, N.Rosso. Direttore e violino Chiara

Morandi, Violino Sofia Scala, Saxofono marco Vanni, Voce Alice Ricciardi, Tromba

Gabriele Quirino. INGRESSO LIBERO

• ore 21.45 – Granducato TV trasmissione sulla Liberazione con

ANPPIA, ANPI e Studenti Livornesi (registrata al The Cage).

VENERDI’ 25 APRILE

• ore 8.30 – Largo Divo Demi – Deposizione fiori a cura dello SPI CGIL

ore 10.00 – Piazza della Vittoria Monumento ai Caduti in Guerra –

Deposizione delle corone da parte delle Autorità cittadine

ore 10.20 – Via Ernesto Rossi Bassorilievo al Partigiano – Deposizione

delle corone da parte delle Autorità cittadine

ore 10.30 – Piazza Cavour partenza corteo diretto a Piazza del

Municipio, preceduto dalla Banda Città di Livorno

ore 11.00 – Piazza del Municipio

Saluto del Sindaco Luca Salvetti

Saluto del Prefetto Giancarlo Dionisi

Prolusione a cura dell’on Rosy Bindi

• ore 12.00 – Palazzo Comunale – Deposizione fiori alla targa

commemorativa a Garibaldo Benifei, a cura delle associazioni

antifasciste

• dalle ore 14.00 alle ore 18.30- Darsena Nuova – Gara Remiera

Palio della Liberazione

La competizione che segna l’inizio della stagione remiera in città, è

organizzata dal Comitato Palio Marinaro Livorno . E’ una Gara Cittadina

Gozzi a 4 e 10 Remi riservata alle categorie junior (minipalio) senior maschile

e senior femminile specialità Gozzo a 4 e 10 remi con Timoniere Si svolge

lungo il percorso che collega il Porto Mediceo alla Darsena Nuova, richiama

centinaia di spettatori che si riversano lungo il mare per assistere a uno

spettacolo avvincente. La Coppa si distingue per la sua formula ad

eliminazione diretta. La competizione non è solo una prova di forza e

resistenza, ma anche di strategia, abilità e coesione tra i membri degli

equipaggi.

DOMENICA 27 APRILE

• ore 19.00 – Teatro 4 Mori – Spettacolo teatrale “Testa di Rame”

prodotto e diretto dalla Compagnia degli Ananassi

LUNEDÌ 28 APRILE

• ore 15.15 – Via Pellettier, 64 – Scopertura della targa commemorativa

dedicata a Lanciotto Gherardi

• ore 17.00 – Biblioteca Labronica sede Villa Fabbricotti – Presentazione

del volume “La Ribelle. Vita straordinaria di Nadia Parri” di Giorgio van

Straten a cura di Istoreco

MARTEDÌ 29 APRILE

• ore 21.00 – Teatro Goldoni – “Dovrei sapere perchè” di e con Alessia

Cespuglio

GIOVEDÌ 1 MAGGIO

• ore 21.45 – Granducato TV trasmissione sulla Liberazione con

ANPPIA, ANPI e Studenti Livornesi (registrata al The Cage)