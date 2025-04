22/4/2025 IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA HA ACCOLTO QUESTA MATTINA IN MUNICIPIO UNA DELEGAZIONE DI IMPRENDITORI BRITANNICI E IRLANDESI

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA HA ACCOLTO QUESTA MATTINA IN

MUNICIPIO UNA DELEGAZIONE DI IMPRENDITORI BRITANNICI E

IRLANDESI

Questa mattina il sindaco, Roberto Dipiazza, accompagnato dal Presidente del

Consiglio Francesco Di Paola Panteca e dal consigliere Lorenzo Giorgi, ha accolto

nella Sala Giunta del Comune di Trieste, una delegazione di imprenditori britannici e

irlandesi, in un viaggio di studio politico ed economico in Italia.

La delegazione era guidata da Nicholas Wood, ex corrispondente del New York

Times e della BBC e da Tobias Jones, corrispondente e autore esperto di politica

italiana, ha accompagnato il gruppo in qualità di analista residente.

Il gruppo era composto da alcune delle figure più autorevoli del panorama

economico del Regno Unito e dell’Irlanda, tra cui Richard Burrows, ex presidente

della Bank of Ireland e di British American Tobacco, la produttrice teatrale del West

End Hillary Williams, Stuart Williams, ex proprietario della oggi quotata FTSE Topps

Tiles, David Franks, investitore e CEO di Protect Group e della rete globale di

rimborso biglietti, e Christopher Child, esperto di riforme elettorali.

Alla delegazione è stato illustrato il progetto di Porto Vecchio – Porto Vivo,

progetto indicato dalla testata specializzata Real FDI tra i 10 progetti al mondo, ed

unico per l’Italia, più importanti, relativi alla rigenerazione urbana.

La delegazione si è dimostrata interessata alle tendenze politiche ed economiche

italiane nel breve termine, sia a livello regionale che nazionale.

L’incontro si è concluso con la visita della Sala del Consiglio Comunale.

COMTS-LR