(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 *PAPA, GARDINI (FDI): SE NE VA PASTORE VICINO A ULTIMI*

“La notizia della scomparsa di Papa Francesco ci colpisce profondamente e

lascia un vuoto immenso nel cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo.

Con lui se ne va non solo il Vescovo di Roma, ma anche un uomo di

straordinaria umanità, che ha saputo parlare al cuore delle persone con

semplicità, coraggio e verità. Ho sempre guardato a Papa Francesco come a

un punto di riferimento morale, un pastore vicino agli ultimi, agli

emarginati, ai più fragili. La sua voce, spesso controcorrente, ha saputo

richiamare tutti noi alla responsabilità, alla giustizia, alla cura del

creato e alla costruzione di un mondo più fraterno. In questo momento di

profondo dolore, desidero esprimere il mio cordoglio alla Chiesa e a tutti

coloro che si sono sentiti toccati dalla sua guida spirituale. La sua

testimonianza di fede e speranza continuerà ad accompagnarci e a ispirare

le nostre azioni. Che possa ora riposare nella luce e nella misericordia di

Dio”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 21 aprile 2025