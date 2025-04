(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2025

MATILDE MOLINARI CONQUISTA LA COPPA DEL MONDO UNDER 20 DI FIORETTO

FEMMINILE! È LA 19^ FIORETTISTA ITALIANA A VINCERE LA CLASSIFICA DI

SPECIALITÀ DELLA CATEGORIA GIOVANI, 2° POSTO PER MATTEO GALASSI NELLA

SPADA

L’ufficialità è arrivata da parte della Federazione Internazionale di

Scherma: Matilde Molinari ha vinto la Coppa del Mondo 2025 di fioretto

femminile Under 20. L’argento conquistato al Mondiale Giovani di Wuxi ha

permesso alla fiorettista padovana delle Fiamme Gialle d’aggiudicarsi il

trofeo di specialità, lasciandosi alle spalle proprio la statunitense

Liu, che l’ha superata di due sole stoccate nella finale per l’oro

iridato in Cina. Matilde Molinari, che è anche campionessa europea di

categoria quest’anno ad Antalya, chiude così in modo trionfale la sua

avventura nel circuito Under 20.

La Coppa del Mondo Giovani delle fiorettiste, dunque, resta in Italia

per il terzo anno consecutivo. Nel 2023 se l’aggiudicò Aurora Grandis,

mentre nella stagione scorsa la conquistò Vittoria Pinna.

Altro dato rilevante: quella di Matilde Molinari è la 19esima vittoria

italiana nella classifica generale del fioretto femminile junior. Per le

tre ultimi vincitrici appena citate, infatti, l’onore d’essere in un

albo d’oro in cui sono scritti i nomi di Valentina Vezzali, per tre

volte come Martina Favaretto (che eguagliò la pluri-olimpionica con un

tris dal 2018 al 2020), Margherita Granbassi con due successi al pari di

Alice Volpi e Camilla Mancini, e poi con una Coppa a testa Diana

Bianchedi, Claudia Pigliapoco, Arianna Errigo ed Erica Cipressa.

Nelle graduatorie di quest’anno tanti gli azzurrini nelle “_top ten_”

delle rispettive specialità. Restando tra le fiorettiste, chiudono 4^

Letizia Gabola e 8^ Ludovica Franzoni, mentre nel fioretto maschile sono

– rispettivamente – 7° e 10° Matteo Iacomoni e Mattia De Cristofaro.

Coppa del Mondo Under 20 sfiorata nella spada maschile per Matteo

Galassi: l’argento iridato individuale si è classificato 2°, battuto di

pochissimo dall’egiziano e campione mondiale Elsayed. Tra le spadiste,

dove primeggia l’ucraina Maksimenko, la migliore italiana è Allegra

Cristofoletto (19^).

Nella sciabola, infine, 4° posto per l’oro mondiale Cosimo Bertini e 6°

di Leonardo Reale nella classifica maschile vinta dal rumeno Covaliu,

mentre al femminile 5^ posizione finale per Mariella Viale nella

graduatoria di Coppa andata all’uzbeka Perdibaeva.

