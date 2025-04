comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA CHIUSURA STRADA PROVINCIALE SP51 IN LOCALITA VOLASTRA

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

CHIUSURA STRADA PROVINCIALE SP51 IN LOCALITA VOLASTRA

LA CARREGGIATA È STATA INTERESSATA DA UN IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO

SONO IN CORSO ACCERTAMENTI PER STABILIRE LA SITUAZIONE LUNGO IL VERSANTE COINVOLTO

I tecnici della Provincia sono intervenuti questa notte, l’intervento proseguirà anche nella giornata e sarà seguito da ulteriori sopralluoghi, lungo la Strada Provinciale SP 51 “dei Santuari”, nella zona di Volastra, a seguito di una sfrana di serie dimensioni che ha interessato il versante sopra la carreggiata ed invaso il fondo stradale. Da un primo sopralluogo si è verificato che si tratta di un importante movimento franoso aggravato dalla pioggia della scorsa settimana. Sul posto, oltre ai tecnici dell’Ente, anche il personale dell’Amministrazione comunale locale.

Per le prossime ore la strada SP11, nel tratto interessato, è stata chiusa al traffico e resterà chiusa sino alla definizione dell’intervento necessario alla messa in sicurezza. Nei prossimi giorni, anche con il miglioramento del meteo, sarà possibile effettuare un sopralluogo più accurato nella zona sovrastante la carreggiata necessario a stabilire l’entità del probabile movimento famoso. Al termine del controllo sarà valutata la situazione generale e disposto un intervento definitivo.

L’Interruzione viaria coinvolge un tratto di strada limitato, in ogni caso tutte le abitazioni della zona sono raggiungibili da percorsi alternativi.

In questi giorni il personale tecnico della Provincia è anche impegnato nella risoluzione di una serie di piccoli eventi franosi che stanno interessando le strade della Val di Vara e della costa la cui entità non richiede provvedimenti viabilistici di limitazione del traffico.

La Spezia, 20 aprile 2025

