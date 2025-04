(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Segue nota da parte dell’ on. Dario Iaia deputato FdI / Presidente provinciale FdI Taranto

*Taranto. Iaia ( FdI), inequivocabili le parole del ministro Crosetto*

“Sono state inequivocabili le parole del ministro Crosetto che ha rimarcato come questa competizione elettorale rappresenti per Taranto una possibilità reale di cambiamento. Siamo convinti che i tarantini sapranno scegliere tra il futuro e i rifiuti. Non abbiamo timore nel sottolineare le differenze tra le coalizioni in campo e senza voler screditare nessuno, emerge con forza e chiarezza il fatto che il nostro candidato sindaco Luca Lazzaro, assieme alla coalizione che lo supporta, è l’unica via di uscita per Taranto. Dopo anni di disastri amministrativi causati da Pd, M5S e dalle logiche clientelari, adesso i tarantini devono voltare pagina affidando al centrodestra le redini della città. Peraltro, il contatto diretto con il governo e la presenza dei diversi ministri in città in poche settimane dimostra che occorre proseguire lungo la direzione intrapresa anche a livello nazionale. Come ha detto Crosetto stamattina, le sfide anche quelle più difficili, non ci spaventano”.

Così on. Dario Iaia deputato FdI Presidente provinciale FdI Taranto