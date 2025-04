(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): SALVINI LO VUOLE NEL REARM UE A CUI E' CONTRARIO. A CHE ORA ARRIVA IL 118

PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): SALVINI LO VUOLE NEL REARM UE A CUI E’ CONTRARIO. A CHE ORA ARRIVA IL 118?

Roma, 19 apr. – “Matteo Salvini da un mese ripete ogni dieci minuti che il piano di riarmo voluto da Ursula von der Leyen è una follia e che la Lega non lo voterà mai. Ora però, resosi conto che il ponte sullo Stretto a lui caro ha nodi progettuali e ambientali insormontabili da sciogliere, vuole provare a far passare l’infrastruttura come “strategica” sul piano militare all’interno del Rearm Eu, a cui però resta contrario. A questo punto ci chiediamo: a che ora arriva il 118? Premesso che l’escamotage è risibile, come lo è tutto il dossier ponte, c’è un aspetto importante da sottolineare: per quando sarà eretto, magari tra 15 anni quando avremo un esercito comune europeo, il ponte sarà sicuramente di intralcio alle navi militari più grandi, che dovranno girare attorno alla Sicilia. Questa è solo una delle tante prove che dimostrano come ormai Salvini sia diventato un esemplare raro di merlo indiano che proferisce soltanto parole in confusione. Giorgia Meloni quando metterà fine a questa manfrina che ci sta mettendo ridicolo in tutto il Vecchio Continente? Tra un anno cosa ci diranno, che il ponte sullo Stretto è decisivo per il piano “Marte” di Trump?”. Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle