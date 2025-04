Forza Italia al fianco degli italiani all’estero

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

I Coordinatori di Forza Italia in Nord e Centro America esprimono il loro pieno sostegno al decreto sulla cittadinanza promosso dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, definendolo un intervento coraggioso e lungimirante. Tra le priorità, sottolineiamo con forza l’importanza del riacquisto della cittadinanza italiana per i connazionali che l’hanno persa prima del 1992, sono nati in Italia e ancora oggi profondamente legati alla nostra Patria. Dopo anni di battaglie rimaste inascoltate sotto i governi di sinistra, finalmente con un governo di centrodestra si apre una concreta possibilità di sanare questa storica ingiustizia. Per Forza Italia, si tratta di un atto di rispetto e riconoscimento morale verso chi non ha mai smesso di sentirsi parte dell’Italia, pur vivendo all’estero. È una risposta doverosa a una richiesta attesa da decenni. Sosteniamo con determinazione l’impegno del Ministro Tajani affinché il decreto includa chiaramente il diritto al riacquisto, come segno tangibile di attenzione verso la nostra comunità nel mondo.

Lo dichiarano congiuntamente i Coordinatori di Forza Italia in Nord e Centro America.

