Comunicato stampa – Lite tra stranieri 19.04.2025

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 POLIZIA DI STATO

Salerno, 19 aprile 2025

SALERNO – Lite tra cittadini stranieri, denunciato l’aggressore

Nella serata de 17 aprile u.s. una lite tra tre cittadini dello Sri Lanka è sfociata in un’aggressione con conseguente intervento da parte delle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 23.00 in via Paolo de Granita e ha coinvolto una coppia di coniugi e un connazionale loro ospite il quale, secondo la ricostruzione dei fatti, al culmine del diverbio ha estratto un coltello da cucina colpendo la donna al braccio sinistro procurandogli una ferita lacero contusa.

Gli agenti della volante accorsi sul posto hanno identificato l’aggressore, un cittadino dello Sri Lanka di 25 anni, che è stato denunciato per lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio.

La vittima, una donna di 40 anni, soccorsa e trasportata all’ospedale San Leonardo per le cure del caso, è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

Sono in corso accertamenti per capire le motivazioni dell’aggressione.