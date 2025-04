(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 USA-ITALIA, SILVESTRI (M5S): MELONI DA UNDERDOG A SUDDITA

Tanti sorrisi, abbracci. Quasi una bella scena a vederla. Ma come spesso accade nella vita, quel che conta è quello che c’è dietro. Avete sentito Meloni parlare a Trump del bisogno di far calare il prezzo dell’energia? Del bisogno di tenere da noi le aziende più importanti del Paese? Di come servano investimenti per sanità, scuola o infrastrutture o di come mettere fine al genocidio a Gaza? No, non l’avete sentita. E non l’avete sentita perché Meloni queste cose non le ha dette, ma ha detto si a Trump su tutto quel che le ha chiesto. Gli ha detto che spenderemo 10 miliardi in armi, che compreremo il suo gas che costa 5 volte quello che compravamo prima. Gli ha detto che oggi, l’underdog è diventata una suddita a stelle e strisce.

Così sui social Francesco Silvestri, deputato M5S

