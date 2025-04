(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 TRUMP-MELONI, PATUANELLI (M5S): PER UNA PASSERELLA CI SIAMO IMPOVERITI DI OLTRE 10 MILIARDI L’ANNO

“È successo tutto quello che si temeva sarebbe accaduto: l’incontro Trump-Meloni ha sostanzialmente portato in dote agli Stati Uniti maggiore spesa in difesa per l’Italia (il 2% del PIL di armi che compreremo dagli USA) e maggiore spesa per acquistare GNL americano, il costosissimo gas liquefatto.

Ci siamo alleggeriti di almeno 10 miliardi l’anno per il primo capitolo e di una cifra non quantificata per il secondo. Considerando quanto detto oggi dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, saranno tutti soldi improduttivi, una spesa regressiva. Che si unirà a un ulteriore rincaro delle bollette, dato che appunto il gas americano è venduto a carissimo prezzo.

Una batosta per un Paese moribondo che sta in piedi solo grazie al PNRR. L’Europa? Non pervenuta, diciamo che è una presenza rimasta sullo sfondo a cui di questo incontro in cui versiamo soldi nelle casse americane frega ben poco.

La cosa più drammatica, però, è che per mantenere fede a questi impegni “repentini” che hanno permesso a Meloni la passerella alla Casa Bianca, bisognerà tagliare la spesa. Inevitabilmente e inesorabilmente. Non c’è un’altra via, dato che il Ministro dell’Economia ha detto che non sarà fatto uno scostamento di bilancio e che il celebre scomputo delle spese militari dal PIL ottenuto col Rearm EU, una battaglia dello stesso Governo, non verrà mai attivato.

L’unica speranza per non distruggere ulteriormente gli investimenti delle imprese e lo stato sociale è che il Ministro Giorgetti riesca in qualche modo a “imbrogliare” la NATO con qualche gioco contabile. A questo siamo ridotti, alla supercazzola del MEF.

E pensare che con 10 o più miliardi l’anno si potrebbe riattivare Transizione 4.0 integralmente per tutte le aziende del Paese, potenziare l’assegno unico o fare un vero taglio del cuneo fiscale.

Che follia”.

Lo scrive sui social il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

