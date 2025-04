(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 RICCIARDI (M5S): MELONI BACIA MANO CHE “CI RUPPE IL NASO”, NOI CON ITALIA DEL 5 APRILE

“Immaginavamo sarebbe stato un ossequio, non pensavamo diventasse un’umiliazione.

Gli impegni che Meloni ha preso a nome di tutta l’Italia sono stati investimenti in armi e gas liquido, ovviamente rigorosamente “Made in USA”, che pagheremo carissimo con le nostre bollette.

Cosa abbiamo ottenuto in cambio?

Una visita di Trump a Roma e un omaggio del presidente USA alla sua nuova servetta con cui i media del nostro paese sintetizzeranno ossequiosi questa vergogna.

Chiaramente non una parola su Gaza, ci mancherebbe.

Il nostro Paese e l’Europa intera, dopo aver ricevuto insulti per settimane, hanno baciato la mano che ci ruppe il naso, come cantava il poeta.

L’Italia che non accetta tutto questo è l’Italia dei Centomila del 5 Aprile; è l’Italia che vuole dialogo e non bombe; l’Italia che vuole investimenti in sanità e scuola; è l’Italia che vuole un presente e un futuro dove i nostri giovani non abbiano come prospettiva quella di fare i soldati o di mettere le loro mani e le loro teste per costruire e ideare strumenti di morte”.

Così sui social Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle