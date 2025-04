MELONI, MARTON (M5S): VALLETTA DI TRUMP, SUDDITANZA A SPESE DEGLI ITALIANI

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

Roma, 17 apr – “Meloni valletta di Trump interviene ridendo in sua difesa negando che lui abbia mai detto che gli europei sono dei parassiti e parla di collaborazione per andare insieme su Marte – Guzzanti ci aveva visto lungo – dopo aver promesso di comprare le sue armi e il suo gas per scongiurare i dazi. Uno spettacolo indecoroso che ha mostrato al mondo la servile sudditanza a Washington dell’Italia meloniana. Gli italiani che pagheranno il conto, miliardi per in altri F-35 e nel costoso Gnl americano, ringraziano”.

Lo dichiara il capogruppo M5S in Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama, Bruno Marton.

