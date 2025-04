ACCREDITI Cavalcata sarda

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 17 April 2025 d omenica 1 8 maggio si terrà l’edizione 202 5 della Cavalcata sarda.

Come ogni anno saranno previsti pass per giornalisti, operatori e fotografi accreditati dal le testate.

Per consentire a tutte e tutti di lavorare nel migliore dei modi, vi chiederei la cortesia di farmi avere entro lunedì 12 maggio alle 10 i nomi da accreditare.

Con lo stesso spirito di collaborazione, per ottenere tutte e tutti un risultato ottimale e allo stesso tempo consentire anche a ospiti e padroni di casa di seguire la manifestazione dando la giusta attenzione ai figuranti, è necessario che chi intende accedere alle tribune sia autorizzato dall’ufficio stampa e che durante la sfilata concordi con portavoce e ufficio stampa il momento migliore per interviste e riprese.

Vi chiedo dunque di inviarmi, nella richiesta di accredito, anche i nominativi (massimo un giornalista e un operatore per testata) di chi intende accedere alle tribune e fare interviste.

C ome sempre è richiesto un abbigliamento consono.

Ringraziandovi fin da ora per la collaborazione, vi auguro buon lavoro e buona giornata

Grazia Sini

Ufficio stampa

Comune di Sassari