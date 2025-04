(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 16 aprile 2025

XLV edizione di “FIORI A MIRANO” venerdì 25 aprile

Venerdì 25 aprile 2025, in occasione della festa di San Marco, si rinnova l’appuntamento con

“FIORI A MIRANO” in piazza Martiri e lungo le vie del centro storico. La più longeva festa dei

fiori dell’entroterra veneziano è dedicata alla passione del giardinaggio, alla scoperta delle piante e

delle loro cure e alla ricerca delle novità dell’arredo da esterno. Mirano diventa una meta

imperdibile per chi ama il verde, per i curiosi e per chi desidera semplicemente passeggiare in una

tavolozza ricca di colori e profumi.

La 45^ edizione della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Mirano in collaborazione con il

Comune e l’IIS “8 Marzo – K. Lorenz”, è stata presentata oggi in Municipio.

«Il 10 marzo scorso la Pro Loco Mirano ha ricevuto in Senato, a Roma, il premio “Eventi di qualità”

per la Fiera e il Zogo dell’Oca. E questa è l’occasione sia per complimentarci con la Pro Loco per

l’attestato di eccellenza conferitole, sia per sottolineare che tutti gli eventi che organizza, non solo

la Fiera, sono di valore», ha dichiarato il Sindaco Tiziano Baggio, che ha proseguito: «Come “Fiori

a Mirano”, la cui qualità è evidente fin dalla locandina e dal libretto, vere opere d’arte che

accompagnano la manifestazione».

La Vicesindaco Maria Giovanna Boldrin ha ringraziato la Pro Loco e i suoi volontari per

l’impegno nel rendere bella e attrattiva la città, preannunciando anche uno speciale allestimento del

Municipio e del monumento ai Martiri di Mirano in occasione della celebrazione dell’ottantesimo

anniversario della Liberazione in programma al mattino.

«Saranno presenti alla mostra-mercato oltre 120 espositori accuratamente selezionati provenienti da

varie parti d’Italia, che sono stati invitati per la qualità e la varietà di rose e fiori. Inoltre quest’anno

al centro della piazza ci sarà un’installazione dedicata alle “quattro stagioni”, dove primavera, estate,

autunno e inverno si esprimeranno attraverso fiori e colori in un abbraccio di sensazioni. Ci sarà

anche il giardino per bambini, un punto di ritrovo per le famiglie, sempre benvenute nei nostri

eventi», ha raccontato il Presidente della Pro Loco Roberto Gallorini

«Anche quest’anno gli studenti delle classi quarte saranno coinvolti nell’allestimento di uno spazio

verde sul tema del 25 aprile», ha dichiarato il prof. Tomas Brusò dell’Istituto di agraria “8 Marzo –

K. Lorenz”.

Il tema principale di quest’edizione sarà la Rosa, in onore della tradizione veneziana della Festa del

Bocolo, che prevede che ogni innamorato regali un bocciolo di rosa rossa il 25 aprile. Intorno a

piazza Martiri e nelle vie limitrofe, ci sarà l’occasione di incontrare rinomati vivaisti del settore, con

una vasta gamma di rose antiche, da collezione, profumate e nuove varietà. Inoltre, giovani vivaisti

presenteranno idee innovative, frutto di selezioni attente per soddisfare i desideri dei giardinieri più

esperti, sorprendendoli con varietà di rose uniche e rare.

Ma non solo rose. “Fiori a Mirano” è una raffinata vetrina per chi è alla ricerca di nuove specie.

Oltre 120 espositori saranno pronti a mostrarvi le ultime novità: fiori per vasi, arbusti, alberelli,

agrumi, rampicanti, perenni, aromatiche, piante ombrose, acidofile, bonsai e succulente.

Non mancheranno bulbi a fioritura estiva: gigli, agapanti, dalie, astilbe e canne. Per gli amanti

dell’orto, ci saranno pomodori di diverse varietà, melanzane e peperoncini, che possono essere

coltivati anche nei vasi sul terrazzo.

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45

COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Chi desidera rinnovare il giardino o terrazzo, troverà una ricca selezione di casette, arredi da

giardino, ombrelloni e vasi.

Come da tradizione, al mattino si svolgeranno i concorsi di Vetrine in Fiore, Miglior Espositore e

Miglior Giardino. Nella Barchessa di Villa Errera ci saranno lezioni di acquerello per i più piccoli.

Nel pomeriggio, sul palco davanti al Municipio, ci sarà un concerto musicale e alle 18 verranno

premiati i bambini che parteciperanno al laboratorio di acquerello.

Chi visiterà Mirano non troverà solo fiori, ma avrà anche l’opportunità di esplorare i parchi, le Ville

Settecentesche e di assaporare nei ristoranti menù a base di erbe aromatiche e prodotti freschi di

stagione. In piazza l’Osteria dei fiori proporrà il tradizionale risotto di mezzogiorno.

FIORI A MIRANO 2025

Programma

Ore 9.00

Inizio Concorsi

VETRINE IN FIORE, MIGLIOR ESPOSITORE e MIGLIOR GIARDINO

alle ore 11.00 e alle 16.30

Corte della Barchessa di Villa Errera

“Il Giardino magico dipinto dai Bambini”

Laboratorio di acquarello per bambini e bambine

Ore 12.30

Piazza Martiri

Apertura Ufficiale

Saluto delle Autorità – Premiazione Concorsi

Ore 15.30

Piazza Martiri

“Musica in Piazza”

Ore 18.00

Piazza Martiri

Premiazioni

“Il Giardino magico dipinto dai Bambini”

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45