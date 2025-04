Bonelli intervista a Repubblica: Bonelli, “Meloni e Donald, stesso obiettivo: indebolire l’Europa e il Green deal”

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

obiettivo: indebolire l’Europa e il Green deal”

«Tra Trump e Meloni, al di là dei dazi, esiste una strategia comune che si

muove su quattro assi fondamentali: l’indebolimento delle normative

europee, lo smantellamento del Green Deal, l’acquisto di gas e armi

americani, e un attacco diretto all’unità dell’Unione Europea». È quanto ha

dichiarato Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato AVS, in

un’intervista rilasciata oggi a la Repubblica.

Alla domanda su quali siano i punti di convergenza tra la premier italiana

e l’ex presidente USA, Bonelli ha risposto con chiarezza: «Meloni rischia

di essere il cavallo di Troia di Trump in Europa, aprendo un varco

pericoloso che mina l’autonomia politica e ambientale dell’UE». E ha

ricordato come la linea della premier sui dazi, inizialmente contraria alle

contromisure, sia stata clamorosamente smentita dalla sospensione di 90

giorni annunciata dallo stesso Trump.

Rispondendo poi alle affermazioni di Matteo Salvini secondo cui l’Europa

sarebbe una costruzione arrogante e che il Green Deal è una truffa, Bonelli

ha replicato duramente: «Sentire Salvini parlare di truffe fa un certo

effetto, visto che guida un partito che deve restituire 49 milioni di euro

allo Stato. Salvini e Meloni non difendono l’interesse nazionale, ma quello

di Trump e delle lobby fossili. Altro che patrioti: sono zerbini».

Bonelli ha bocciato anche la proposta di Matteo Renzi di affidare a Mario

Draghi il compito di trattare con Trump, ricordando che l’UE ha già

delegato il commissario Maroš Šefčovič e sottolineando come il vero tema

non sia “chi” tratta, ma “che cosa” si difende: «Noi siamo per tutelare le

regole e il Green Deal, non per svenderli in cambio di gas e carni piene di

ormoni».

Infine, sull’impegno del governo italiano ad aumentare le spese militari

fino al 2% del PIL, Bonelli ha posto una domanda precisa al ministro

Giorgetti, che a Varsavia ha confermato questo obiettivo senza prevedere

deroghe al Patto di Stabilità: «Dove troveranno gli 11 miliardi necessari?

Taglieranno alla sanità, alla scuola, alla ricerca, ai trasporti?».

«È evidente – conclude Bonelli – che questa destra vuole un’economia di

guerra e intende affossare l’Europa per fare da sponda agli interessi

americani. Noi, al contrario, difendiamo l’indipendenza dell’Unione, il

Green Deal e un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, non sulla

militarizzazione e sulla subordinazione».

