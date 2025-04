(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 13 April 2025 Bonelli: “A Gaza si sta consumando un genocidio. E anche oggi Giorgia

Meloni sceglie l’ignavia. Sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu”

«Sono indignato. Questa mattina, durante un’intervista ad Agorà Week, la

giornalista Sara Mariani ha chiesto al ministro degli Esteri Tajani se si

sentisse di condannare l’ennesimo bombardamento condotto dall’esercito

israeliano sull’ospedale Al-Ahli di Gaza City, il 36º ospedale distrutto a

Gaza. La risposta è stata vergognosa: un giro di parole, un freddo

riferimento a una “risposta sproporzionata”, senza mai pronunciare la

parola più importante e necessaria in questo momento: condanna.» Così in

una nota Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Quello che si sta consumando a Gaza è un genocidio, e chi tace ne è

complice. È in corso lo sterminio sistematico e deliberato di un popolo.

Vengono bombardati ospedali, scuole, campi profughi; ambulanze distrutte,

operatori sanitari giustiziati mentre soccorrono feriti. Non ci sono più

zone sicure, non ci sono vie di fuga. Gaza è diventata una trappola mortale

per centinaia di migliaia di civili innocenti.

Secondo le stime ufficiali del governo di Gaza, dal 7 ottobre 2023 più di

50.000 persone hanno perso la vita. Cinquantamila esseri umani, in gran

parte donne, bambini, anziani. Una cifra che in qualsiasi altra parte del

mondo avrebbe provocato una mobilitazione immediata delle diplomazie

occidentali. Ma qui no. Perché? Il governo italiano, che si proclama

difensore dei valori europei, tace. E anche oggi, Giorgia Meloni sceglie

l’ignavia, la strada dell’indifferenza e della passività. L’Europa, che

invoca il riarmo per tutelare il diritto internazionale, resta muta proprio

mentre il diritto internazionale viene massacrato ogni giorno nella

Striscia di Gaza. Questa è ipocrisia allo stato puro, ed è moralmente e

politicamente inaccettabile.”

L’Italia e l’Unione Europea devono prendere una posizione chiara e

coraggiosa: servono sanzioni immediate contro il governo del criminale

Netanyahu, va sospesa ogni forma di cooperazione economica e militare con

Israele. È tempo di riconoscere lo Stato di Palestina e di agire con

determinazione per fermare questo genocidio.” conclude Bonelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE