(ARC) Energia: Regione comunica volont acquisizione beni in Val Meduna

Udine, 13 apr – Con una delibera approvata su proposta

dell’assessore alla Difesa dell’Ambiente, l’Amministrazione

regionale ha manifestato la volont? di acquisire la propriet? dei

beni cosiddetti asciutti del sistema derivatorio costituito dagli

impianti idroelettrici della Val Meduna.

I grandi sistemi derivatori ad uso idroelettrico dell’asta

fluviale del Meduna, nello specifico sono l’impianto di Meduno,

situato nel comune di Meduno, interessante il corso d’acqua

Meduna, potenza 7.145 kW, la cui concessione ? scaduta a fine

2010; gli impianti di Valina e Chievolis, situati nel comune di

Tramonti di Sopra, interessanti i corsi d’acqua Meduna e Silisia,

potenza 12.061 kW, la cui concessione ? scaduta a met? 2023; gli

impianti di Colle e Istrago, situati nel comune di Spilimbergo,

interessanti il corso d’acqua Meduna, potenza 8.481 kW, la cui

concessione ? scaduta a giugno dello scorso anno.

Si tratta, come spiegato in sintesi dall’esponente della Giunta,

del primo passo concreto verso la procedura di riassegnazione

delle relative concessioni in regime di concorrenza, prevista

dalla LR 21/2020 in ossequio alla direttiva Bolkestein ed al

decreto Bersani 79/1999.

Molto probabilmente, a causa delle posizioni molto distanti tra

l’Amministrazione regionale ed il concessionario uscente (Edison

SpA) in merito al prezzo di acquisto, sar? necessario deferire la

controversia ad un collegio arbitrale.

In mancanza di accordo con il concessionario uscente in merito al

prezzo da corrispondere per le opere asciutte, l’eventuale

controversia sar? deferita ad un collegio arbitrale come prevede

la normativa.

