SPRECO ALIMENTARE, CARAMIELLO (M5S): A LAVORO CON ULTIMA GENERAZIONE PER DEPOSITO RISOLUZIONE

Roma, 12 aprile – “Insieme al collettivo di Ultima Generazione, ho lavorato a una risoluzione, depositata in Commissione Agricoltura, con l’obiettivo di affrontare in modo urgente il drammatico problema dello spreco alimentare in Italia. Con 8,2 milioni di tonnellate di cibo sprecato ogni anno, il nostro Paese si colloca tristemente al terzo posto in Europa, dietro Germania e Francia. È inaccettabile che, mentre il cibo viene distrutto, milioni di italiani e cittadini nel mondo continuano a soffrire la fame. I dati sono scioccanti: ogni italiano spende in media 372 euro all’anno a causa dello spreco alimentare. Nel 2023, circa 733 milioni di persone hanno sofferto la fame e, di queste, 864 milioni si sono trovate in uno stato di insicurezza alimentare severa. In questo contesto, il governo, purtroppo, ha dimostrato un’incredibile insensibilità e incapacità di affrontare una crisi che non è solo economica, ma anche etica e sociale. La nostra risoluzione è un grido di allerta e un appello alla responsabilità. Chiediamo misure concrete e immediate, come l’introduzione di vincoli per le aziende che producono e distribuiscono cibo, l’obbligo di donare le eccedenze alimentari commestibili e la definizione di obiettivi misurabili per ridurre lo spreco alimentare del 50% entro il 2030. Le attuali normative, come la legge 19 agosto 2016, n. 166, sono insufficienti e richiedono un’ampliamento della collaborazione tra enti pubblici, privati e cittadini. Pertanto, urgono campagne di sensibilizzazione su larga scala, per educare non solo i consumatori, ma anche le imprese coinvolte nella commercializzazione e somministrazione del cibo. Perché la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. È ora di alzare la voce e chiedere al governo di assumersi le proprie responsabilità, di affrontare il problema con serietà e determinazione. La lotta contro lo spreco alimentare è una battaglia che riguarda tutti noi”. Così in una nota il deputato M5S Alessandro Caramiello.

