Rettifica notizia chiusura tomba Pirandello – dichiarazioni deputata Ida Carmina – Parco archeologico Valle dei Templi

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

A parziale rettifica delle dichiarazioni rese dalla deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina alla stampa e inserite in una interrogazione al Ministero della Cultura si precisa che l’area della tomba di Luigi Pirandello ad Agrigento non è chiusa al pubblico. Il patrimonio in questione è infatti fruibile nonostante la coincidenza dei lavori di manutenzione in corso di realizzazione da parte della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento.

Quindi non corrisponde a verità la ricostruzione che vuole questo patrimonio inaccessibile ai visitatori.

Ufficio stampa Parco archeologico