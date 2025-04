(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

Fisco, M.Matera (FDI): bene Leo per protocollo d'intesa certificazione tax control framework

control framework *

“Consolidare il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione finanziaria e le

grandi imprese, valorizzando la corretta gestione del rischio fiscale è

sempre stato un tema caro a Fratelli d’Italia. E la firma del protocollo

d’intesa, annunciato dal viceministro dell’Economia e delle Finanze,

Maurizio Leo, siglato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Dipartimento

delle Finanze e dall’ Agenzia delle Entrate, va in quella direzione.

L’accordo che identifica i requisiti che i professionisti devono avere per

la certificazione del tax control framework, tende a rafforzare il modello

di collaborazione preventiva e contribuisce a migliorare il clima di

compliance e ad aumentare la certezza del diritto. L’importante protocollo

giunge in un momento economico difficile ed è necessario, promuovere

strumenti di semplificazione che portano al rispetto dei ruoli e ad una

responsabilita’ condivisa”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente

Commissione Finanze.

Roma, 12 aprile 2025