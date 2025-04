CS EINSTEIN TELESCOPE, INCONTRO IN REGIONE CON I SINDACATI PER ILLUSTRARE IL PROGETTO

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

EINSTEIN TELESCOPE, INCONTRO in regione CON I SINDACATI PER ILLUSTRARE IL PROGETTO E L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO SUL TERRITORIO

Cagliari, 12/04/2025

I rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno partecipato a una riunione convocata giovedì scorso in Regione per illustrare ai sindacati il progetto sull’Einstein Telescope.

All’incontro, coordinato dal consulente della Regione sull’ET, Raffaele Marras, hanno partecipato il Capo di Gabinetto della Presidenza, Luca Caschili, in rappresentanza della presidente Alessandra Todde, il delegato per i rapporti sindacali della presidenza, Mario Arca, il direttore dell’Infn Cagliari, Alessandro Cardini, il Rup del progetto Pnrr Etic, Gaetano Schillaci, e l’amministratore del Consorzio Leonardo, Maurizio Boi. Gli interventi si sono concentrati su quanto è stato già fatto per portare avanti la candidatura di Sos Enattos, tra cui, la creazione della Cabina di regia, l’accordo di programma firmato con gli enti locali, il finanziamento del Centro ricerche Et SUnLab e quello per il recupero della diga Minghetti e la realizzazione della nuova strada per il sito. Inoltre, sono state evidenziate le potenziali ricadute economico-sociali che l’opera avrebbe sul territorio qualora il sito minerario venisse scelto per ospitare l’ET.

Da parte loro, i sindacati, dopo aver sottolineato l’importanza che riveste il progetto per il territorio e l’intera Sardegna, si sono detti disponibili a collaborare con la cabina di regia e a supportare, anche a livello nazionale ed europeo, la candidatura di Sos Enattos. Disponibilità che la Regione ha accolto con favore.