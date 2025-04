(ARC) Sport:Regione, complimenti a Moto Club Olimpia per promozione speedway

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

Trieste, 12 apr – I complimenti al Moto Club Olimpia per il

mezzo secolo di impegno nella promozione dello speedway e,

nell’occasione, per l’organizzazione delle gare disputate oggi

sulla storica pista di Terenzano.

Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega

allo Sport in occasione delle premiazioni del Campionato italiano

speedway le cui corse si sono svolte a Terenzano di Pozzuolo del

Friuli.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale, il

tracciato di Terenzano rappresenta una vera eccellenza sportiva a

livello internazionale, una struttura capace di attrarre negli

anni l’attenzione di atleti e appassionati da tutta Europa. La

sua storia ? fatta non solo di competizioni italiane, ma anche di

oltre 40 eventi validi per i Campionati Europei e Mondiali, a

conferma della competenza e della passione che il territorio

friulano ha saputo esprimere nella disciplina del motorsport.

Il vicegovernatore ha poi evidenziato il valore sportivo di

questo impianto, ricordando come lo speedway in Friuli Venezia

Giulia sia una tradizione radicata e riconosciuta, capace di

trasmettere ai giovani i valori dell’impegno, del sacrificio e

del rispetto delle regole.

A questo proposito, ? stato ribadito anche il sostegno concreto

della Regione a favore dello sport in tutte le sue forme, sia

attraverso i contributi alle associazioni – come nel caso del

Moto Club Olimpia, destinatario di specifici finanziamenti per la

realizzazione di eventi motoristici – sia tramite gli

investimenti continui nell’impiantistica sportiva regionale.

Come ha concluso il vicegovernatore, manifestazioni come queste

dimostrano che la sinergia tra istituzioni, associazioni sportive

e comunit? locale possono generare eventi di grande livello

tecnico e di forte richiamo per il pubblico, rafforzando allo

stesso tempo il legame identitario con le radici sportive del

territorio.

