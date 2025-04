(ARC) Cultura: “Terzo Paradiso” a Gorizia unisce e favorisce dialogo giovani

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 L’iniziativa ha visto protagonisti 300 ragazzi del liceo Fabiani,

che hanno fatto rotolare la sfera di Pistoletto lungo via Rastello

Pordenone, 12 apr – Un’iniziativa di valore simbolico, che pone

i giovani al centro della scena culturale regionale e che ha lo

scopo di unire e favorire il dialogo tra culture diverse.

Cos? il vicegovernatore della Regione ha definito la

manifestazione di oggi, svoltasi a Gorizia, dove trecento

studenti del Liceo artistico “Max Fabiani” hanno formato

l’immagine fisica del Terzo Paradiso, intrecciandola con la sfera

di giornali “Go! 2025” di Michelangelo Pistoletto. Quest’ultima

opera ? stata fatta rotolare lungo via Rastello fino al cortile

della ex ferramenta Krainer, per poi essere collocata nella

vetrina dello stesso edificio, dove rimarr? per tutto il 2025

nell’ambito delle iniziative di GO! 2025 Nova Gorica Gorizia

Capitale Europea della Cultura.

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato il valore

simbolico e collettivo della performance, spiegando come la

Regione sostenga con convinzione una cultura di frontiera, intesa

non solo in senso geografico, ma come spazio di esplorazione dei

confini tra realt? e fantasia, tra passato, presente e futuro,

tra sogno e disillusione, tra memoria e immaginazione. Una

cultura, ha evidenziato l’esponente dell’Esecutivo, che non vuole

delimitare, bens? tende a unire e a favorire il dialogo tra

identit? e culture diverse.

Secondo il vicegovernatore, i giovani rappresentano oggi i

migliori testimoni di questa visione. Lo hanno dimostrato

partecipando attivamente all’iniziativa e facendosi portatori del

messaggio racchiuso nella Sfera della Pace, simbolo del

superamento dei confini e della costruzione di ponti. La Regione

ha ricordato inoltre che la cultura non pu? essere intesa

soltanto come acquisizione di conoscenze teoriche, ma va vissuta

come un processo personale di rielaborazione dell’esperienza, un

ambito creativo e partecipativo che genera nuove prospettive.

? stato inoltre ribadito come la cultura rappresenti, per il

Friuli Venezia Giulia, un potente veicolo di pace, amicizia e

dialogo, con un importante ruolo affidato alle nuove generazioni

nella costruzione di una societ? pi? coesa. Per questo,

l’assessore regionale ha rivolto ai ragazzi l’invito a continuare

a costruire nuovi ponti ogni giorno, con le idee, la creativit? e

la volont? di superare le divisioni.

ARC/AL/ma

121531 APR 25