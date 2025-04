(ACON) SETTIMANA IN CR. AULA SU ZPS, VI COMM SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

Trieste, 12 apr – Gioved? 17 aprile dalle ore 9:30, ?

prevista l’audizione del difensore civico e dalle ore 10, la

seduta del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

L’Assemblea legislativa commemorer? Isidoro Gottardo, figura che

ha ricoperto importanti ruoli istituzionali a livello regionale e

nazionale: sindaco di Sacile, assessore e consigliere regionale e

deputato della XVI legislatura. Al termine della commemorazione

si proseguir? con la celebrazione della Fieste de Patrie dal

Friul per poi passare al question time: due ore e trenta minuti

per uno spazio riservato alle interrogazioni a risposta urgente

che hanno abitualmente per oggetto argomenti di attualit?.

Successivamente si voter? per l’elezione di quattro componenti

del comitato di gestione del Frie (Fondo di rotazione per

iniziative economiche) fino alle 13.30, orario in cui verr?

inaugurata la mostra fotografica “Sguardi e scorci in Fvg” presso

la sala dei Passi perduti.

Dalle 14.30 si terr? la sessione pomeridiana con l’inizio dei

lavori sul ddl 46 “Disposizioni urgenti in materia di misure di

conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale.

Modifiche alla legge regionale 14 del 14 giugno 2007”. A seguire,

quattro mozioni su ambiente e salute, tutela del settore

vitivinicolo e lavoro.

Venerd? 18, alle ore 10, si riunir? la VI Commissione per

l’illustrazione della proposta di legge 45 sull’istituzione del

servizio di psicologia scolastica.

