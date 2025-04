Tra i 500 progetti La 29^ edizione del Premio Mediastars ha scelto il logo dei Musei Civici di Parma tra 500 progetto in gara

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Il progetto grafico dei Musei Civici di Parma ha vinto il premio nazionale Mediastar

Tra i 500 candidati in gara della 29^ edizione scelto il rebranding dei Musei della città.

Parma. 11 aprile 2025. Dal 1996 Mediastars celebra, a livello nazionale, la creatività e l’innovazione nel mondo della comunicazione e della pubblicità. La XXIX edizione del premio omonimo, che ha ricevuto iscrizioni da dodici regioni italiane e da trentasei capoluoghi di provincia, per un totale di 500 progetti in ambito comunicativo, ha decretato vincitore il progetto di immagine coordinata per i Musei Civici di Parma nella categoria Corporate Identity del settore socioculturale.

“C’è molta soddisfazione per questo premio importante ricevuto per un lavoro sull’immagine coordinata dei musei civici del nostro Comune.” dice il Sindaco Michele Guerra “Abbiamo cominciato a lavorare sul ripensamento del brand del Comune quando Erik Spiekermann ha disegnato la famosa P di Parma per gli anni di Capitale Italiana della Cultura e da lì è iniziato un percorso che ha messo in relazione tante immagini, un tempo un po’ dispersive, rappresentative dei suoi luoghi. Quelli culturali sono luoghi importantissimi ed il Settore Cultura ha svolto un lavoro raffinato che abbiamo condiviso per mesi. Questo premio testimonia la preziosità del contributo dato dal personale del Settore e non solo ed il riconoscimento, anche artistico, che l’Amministrazione ha ottenuto”.

Di Parma è anche l’agenzia che ha sviluppato il nuovo marchio dei musei della città. Si tratta dei soci di Area Italia,che sono felici di questo riconoscimento, ma anche gratificati dal percorso intrapreso. “Siamo un’agenzia di comunicazione e come tali ci occupiamo di molti temi diversi. Il rebranding dei musei Civici di Parma ci ha dato un’opportunità creativa nel mondo della cultura e ci ha reso felici di entrare in contatto, non con l’effimero, ma con ciò che travalica il tempo. Girovagare per le sale della Pinacoteca Stuard e nei musei che abbiamo graficamente rappresentato è stata anche un‘occasione imperdibile di bellezza. Siamo molto orgogliosi del riconoscimento del Premio della pubblicità Mediastars che ha riconosciuto alla nostra comunicazione la capacità’ elevare il profilo dei Musei Civici di Parma come un unicum di cultura e bellezza, perfettamente integrato nel contesto cittadino”

Le motivazioni alla base del Premio hanno sottolineato come l’immagine coordinata dei Musei civici sia stata progettata a partire da elementi grafici realmente rappresentativi del museo, trasformando dettagli iconici – come frammenti di dipinti della Pinacoteca Stuard o figure di marionette del Museo dei Burattini – in simboli distintivi che raccontano l’essenza di ciascuna collezione. La base comune di tutti i loghi è il logo ufficiale della città di Parma, la “P” nata con la Capitale della Cultura che è stata reinterpretata per evolversi in una “M” stilizzata, chiara ed elegante, per richiama l’iniziale della parola “Museo”. La giuria ha premiato questa scelta che che enfatizza l’appartenenza di ogni istituzione alla rete cittadina e rafforza la coerenza visiva dell’intero sistema museale pur rispettando le singole specificità delle sedi museali.

“L’approccio modulare, che rispetta l’identità di ogni museo, ha consentito di dotare i nostri musei di un sistema grafico uniforme senza appiattirne le specificità. Il lavoro grafico dell’agenzia ha visto l’apporto costruttivo dei responsabili delle strutture museali che hanno contribuito durante numerosi tavoli di lavoro e confronto a costruire una narrazione visiva accattivante e funzionale raccontando i Musei Civici con un carattere unico di cultura e bellezza” Ha sottolineato il Vice Sindaco e Assessore a Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto. “Questo nuovo “marchio” ci ha portato un prestigioso premio, ma ha anche conferito ai Musei Civici un sistema di identità visiva idoneo a raggrupparne le diverse esperienze e l’offerta culturale molteplice” .

[https://allegati.comune.parma.it/firmaposta/Firma2024-600×115.png]