il presente comunicato sostituisce il precedente, contenente un mero refuso

11 aprile 2025

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica relativo alla situazione della sicurezza nel quartiere Madonna del Freddo di Chieti.

In data odierna il Prefetto Gaetano Cupello ha convocato il Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, per esaminare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel quartiere “Madonna del Freddo” di Chieti, in relazione all’episodio verificatosi in data 10 aprile scorso, nell’ambito di un intervento da parte di due carabinieri impegnati a sventare una truffa in danno di una anziana in Via Verdi, con inseguimento del malvivente ad opera degli stessi.

Nel corso della riunione, alla presenza del Sindaco di Chieti, della rappresentante della Provincia e dei vertici e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine provinciali è stato rilevato come l’episodio vada inquadrato nel contesto dell’intensa attività di contrasto al deprecabile fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, già attenzionato in sede di CPOSP anche per quanto concerne la sensibilizzazione della popolazione sul tema.

Si è, inoltre, rilevato che il trend dei reati registrati nella città di Chieti è in diminuzione.

In particolare, dal raffronto dei dati relativi ai reati, nel primo trimestre del 2024, con quelli del medesimo periodo dell’anno in corso, emerge una diminuzione degli stessi di oltre il 30%, nel cui contesto si registra una lieve riduzione anche delle truffe e frodi informatiche.

E’ stata, tuttavia, disposta un’ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio nella citata area, ed è stata nuovamente sollecitata l’Amministrazione Comunale, che ha fornito assicurazioni al riguardo, ad efficientare il servizio di pubblica illuminazione nella zona.

Il Sindaco Ferrara è stato, inoltre, invitato a valutare la possibilità di predisporre un progetto di videosorveglianza che riguardi lo specifico quartiere, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2024.

In data 10 aprile u.s., alle ore 10.00 circa, in Via Verdi, altezza civico 103, il Mar. Ord. Fabio Rocco Francano e il V. Brig. Francesco Sprecacenere, della Sezione Operativa di Chieti, sono intervenuti per sventare un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, identificata in Schiazza Anna, classe 1940, la quale era stata indotta dal malvivente, fingendosi suo nipote, a farsi consegnare la somma di euro 1000 ed alcuni monili d’oro.

Giunti sul posto, gli stessi si sono imbattuti nel truffatore che, dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura dirigendosi con la stessa verso i due militari, ha investito uno dei due carabinieri, procurandogli lesioni ad una mano.

L’altro militare ha, dunque, esploso due colpi con la pistola d’ordinanza in direzione dello pneumatico sinistro anteriore del veicolo, che tuttavia proseguiva la marcia investendolo.

Il militare ha esploso un ulteriore colpo d’arma da fuoco in direzione dello pneumatico posteriore destro, ma il malvivente è, comunque, riuscito a fuggire, dileguandosi.

A seguito delle ricerche, per le quali è stato attivato anche il 5° nucleo elicotteri di Pescara, l’autovettura utilizzata dal malvivente è stata rinvenuta presso l’area di servizio “Brecciarola Nord”, dell’autostrada A/25 “Roma-Pescara”, direzione Roma, e posta sotto sequestro.

Il militare investito è stato trasportato, per le cure del caso, al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti e successivamente dimesso.

