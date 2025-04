IL COMUNE COMUNICA – “Ricicla da campione”: sabato 12 e domenica 13 aprile gli utimi appuntamenti nei Municipi IV e V

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 “RICICLA DA CAMPIONE”

SABATO 12 E DOMENICA 13 APRILE GLI ULTIMI APPUNTAMENTI

NEI MUNICIPI IV E V

Sono in programma questo weekend gli ultimi due appuntamenti della competizione “Ricicla da campione”, la gara tra Municipi inserita nella campagna di sensibilizzazione organizzata da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe – Consorzio per il riciclo del vetro e Anci, nell’ambito del Progetto territoriale Città di Bari per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

La campagna, come noto, ha previsto cinque eventi itineranti, uno per Municipio: gli ultimi due sono in programma sabato 12 aprile in piazza Umberto I a Carbonara, per il Municipio IV, e domenica 13 aprile in piazzetta San Francesco a Santo Spirito, per il Municipio V. Le attività, con animazioni e giochi per grandi e bambini rigorosamente all’insegna dell’impatto zero, si svolgeranno dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. In ciascuna piazza, durante l’evento, sarà allestito anche un infopoint, una casetta in cui saranno distribuiti materiali informativi sulla campagna e gadget.

La competizione andrà avanti fino al 16 aprile, in quello che è – a tutti gli effetti – un “palio” cittadino dedicato al conferimento del vetro: il Municipio che, nel corso del progetto, ne avrà raccolto la maggiore quantità (il calcolo verrà effettuato pro capite, così da non penalizzare i Municipi più piccoli rispetto a quelli più grandi e la classifica verrà aggiornata ogni due settimane) vincerà una festa speciale, con musica, tanta focaccia e uno spettacolo di Renato Ciardo.

Al momento, in testa alla classifica c’è il Municipio II, seguito dal Municipio I, dal Municipio V, dal Municipio III e dal Municipio IV.

La campagna conta, tra gli altri, sul coinvolgimento di Francesco Spizzico e Giada Giannotta – in arte The Gentleman – coppia di influencer baresi amatissimi dai Millenial e dalle famiglie.

Il regolamento della competizione insieme agli aggiornamenti della classifica è disponibile su http://www.amiupuglia.it.