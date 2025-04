(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

*Fondi di coesione, Caramiello (M5S): “ennesimo scippo al Sud, il ministro Foti risponda a mia interrogazione”*

Roma, 11 aprile. “Ho lavorato ad un’interrogazione a risposta scritta in Aula, rivolta al Ministro Tommaso Foti, per fare chiarezza sulle recenti decisioni del Governo riguardanti l’impiego dei Fondi di Coesione: è inaccettabile che 11 miliardi di euro, destinati a ridurre le disparità economiche e sociali tra le Regioni europee, vengano utilizzati per compensare le perdite subite dagli imprenditori italiani a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Questa scelta non solo contraddice le finalità originarie del Fondo, ma rischia di aggravare ulteriormente il divario Nord-Sud. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un continuo depauperamento delle risorse destinate al Mezzogiorno: 16 miliardi sottratti dal PNRR, tagli al Fondo Perequativo Infrastrutturale e alla Decontribuzione Sud. Tali decisioni violano apertamente il principio di eguaglianza sostanziale e territoriale sancito dalla nostra Costituzione e i vincoli europei sul corretto utilizzo dei fondi strutturali. Reputo fondamentale garantire che i fondi vengano utilizzati per il vero sviluppo delle aree svantaggiate e non per altre finalità, in netto contrasto rispetto alla normativa europea. In un momento così critico, è necessario un confronto trasparente e una verifica parlamentare su queste decisioni. Le comunità meridionali non possono essere ulteriormente penalizzate: è tempo di agire con responsabilità e coesione, restituendo dignità e opportunità a chi da troppo tempo è stato dimenticato”. Così in una nota il deputato M5S Alessandro Caramiello.

