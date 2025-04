(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 DAZI, GUBITOSA (M5S): “MELONI LE HA SBAGLIATE TUTTE, ITALIANI PIETRA SACRIFICALE”

Roma, 11 apr. – “Fino a oggi, sui dazi Meloni le ha sbagliate tutte. Era quella che diceva di dover tenere toni bassi e si è comportata da scendiletto di Trump. Salvini addirittura ha parlato di opportunità per le nostre imprese. Poi è arrivata l’Europa e ha fatto quello che avevamo suggerito noi: agire con fermezza. Ha paventato i controdazi e lo stesso giorno Trump ha fatto marcia indietro, di fronte a una strategia che era il contrario di quello che voleva fare Meloni. Cosa va a fare la premier a Washington? Basta leggere quello che ha messo nero su bianco il governo sul sito della Farnesina: ha scritto che bisogna andare negli Stati Uniti e mettere sul piatto l’acquisto di armi e l’acquisto del gas, una strategia pericolosissima perché verrà pagata dagli italiani. Nel momento in cui persino Giorgetti ha scoperto che la crescita sarà la metà del previsto, in cui avremo meno risorse e la coperta sarà ancora più corta, Meloni va negli USA a compare armi e gas e a svendere gli interessi degli italiani, che per lei sono solo una merce di scambio, una pietra sacrificale per ingraziarsi Washington”. Lo dichiara a Tagadà, su La7, Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle