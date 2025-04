CONTIENE FOTO# FORMELLO – CONTROLLI MIRATI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO DI ROMA SULLE DITTE EDILI. “DITTE PRIVE DELLA PREVISTA PATENTE A PUNTI” E SOSPENSIONE DI UN CANTIERE PER PERICOLO CADUTA NEL VUOTO.

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 COMUNICATO STAMPA

FORMELLO – CONTROLLI MIRATI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL

LAVORO DI ROMA SULLE DITTE EDILI.

“DITTE PRIVE DELLA PREVISTA PATENTE A PUNTI” E SOSPENSIONE DI UN CANTIERE

PER PERICOLO CADUTA NEL VUOTO.

FORMELLO – Proseguono i controlli mirati dei Carabinieri del Nucleo

Ispettorato del Lavoro (NIL) di Roma sul rispetto delle norme in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro. A Formello (RM), nei giorni scorsi,

l’ispezione effettuata congiuntamente con I Carabinieri della Stazione di

Formello, all’interno di un’area di cantiere, hanno evidenziato

problematiche e criticità sugli standard di sicurezza previsti dal D.Lgs.

81/2008, mettendo a rischio l’incolumità dei lavoratori, esponendoli al

pericolo di cadute dall’alto. Per tale motivo è stato adottato provvedimento

di sospensione dell’attività imprenditoriale della ditta committente.

Inoltre, emergevano all’interno del cantiere irregolarità delle due ditte

individuali operanti, trovate sprovviste della patente a crediti, secondo le

attuali indicazioni ministeriali, in quanto mai richieste. A questo punto

sono scattate le previste sanzioni, con allontanamento immediato delle ditte

sprovviste della patente e sanzioni amministrative per il committente. Il

sistema della patente a punti per il settore edile è stato introdotto di

recente e rappresenta una importante innovazione per la sicurezza sui

cantieri che attraverso un meccanismo di premialità e sanzioni punta a

responsabilizzare le imprese al fine di ridurre i rischi lavorativi. Gli

accertamenti condotti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma

hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo

complessivo di oltre 15.000 euro.

Questi interventi rientrano nelle linee guida dettate dall’Ispettorato

Nazionale del Lavoro, in una strategia operativa che mira alla repressione e

alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, ancora troppo frequenti e

spesso riconducibili alla mancata osservanza di basilari misure di tutela.

110425