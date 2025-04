Comunicato Stampa – Dichiarazione del Sindaco Paolo Iovino in merito alle classi scolastiche

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

La lettera del collegio docenti dell'IC De Amicis pubblicata da Repubblica Bologna, che denuncia la diminuzione delle classi scolastiche e anche l'aumento delle presenze di alunne e alunni nelle classi, è un segnale molto forte che arriva da chi vive in prima persona le difficoltà della scuola e che io e la mia Giunta accogliamo e condividiamo. Abbiamo supportato l'azione del dirigente scolastico nelle sedi istituzionali proposte, chiedendo inoltre che vengano finanziati tutte le classi a tempo pieno richieste dalle famiglie di Anzola, per non compromettere l'istruzione delle loro figlie e figli nonché la conciliazione lavorativa. Siamo fiduciosi che un lavoro di squadra con il dirigente scolastico e il collegio docenti possa portare una maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie e delle alunne e alunni di Anzola.E’ anche però importante sottolineare che la situazione non nasce solo da una diminuzione delle richieste di iscrizione, ma anche da una politica nazionale di tagli sui fabbisogni didattici in una annunciata logica di ottimizzazione degli spazi e delle risorse. Condividiamo le problematiche sollevate dal collegio docenti in merito a un eccessivo numero di alunne e alunni nelle nostre aule scolastiche, che non solo compromettono la qualità della didattica, ma anche non tengono conto delle singole esigenze socio-educative. Crediamo che ottimizzare, in questo modo, spazi e risorse a disposizione delle scuole non sia il modo migliore per investire in quello che dovrebbe essere l'ascensore sociale del nostro Paese e il luogo in cui costruire le cittadine e i cittadini del nostro futuro.