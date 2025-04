(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 *Bonelli: Caro Crosetto, aumento spese armi ineludibile solo per industrie

belliche*

“Le uniche necessità ineludibili di cui dovrebbe occuparsi il governo non

sono quelle delle industrie belliche, ma quelle dei cittadini: di chi vive

in povertà, di chi è costretto ad aspettare quasi un anno per una

mammografia, di chi chiede una scuola che funzioni davvero. Nel mondo si

spendono già 2.500 miliardi di dollari ogni anno in armi. Davvero

l’obiettivo è arrivare a 5.000 o a 10.000 miliardi? E cosa mangeremo,

bombe, munizioni e missili?».

Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, risponde al

ministro Crosetto.

“La vera priorità per l’Italia e per l’Europa – prosegue Bonelli – è

investire nell’autonomia energetica, nell’innovazione tecnologica, nella

ricerca, nel lavoro, nel contrasto alla povertà, in un salario minimo

dignitoso e in politiche serie per affrontare la crisi climatica. Queste sì

che sono necessità ineludibili. E ce n’è un’altra: tassare i profitti

stratosferici delle industrie delle armi, che in questo momento stanno

guadagnando sulla pelle del futuro del mondo”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE