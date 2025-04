(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

*BEKO, MASCARETTI (FDI): IMPORTANTE RISULTATO PER INDUSTRIA

ELETTRODOMESTICI*

“L’intesa raggiunta dal Ministro Urso al tavolo con i sindacati e l’azienda

ha raccolto il voto favorevole dell’88% dei lavoratori degli stabilimenti

Beko. Un risultato straordinario tutela un settore fondamentale, quello

degli elettrodomestici, di vitale importanza per l’economia del territorio

e per il futuro industriale del Paese. Come membro della Commissione

lavoro, non posso che esprimere l’apprezzamento al Ministro Adolfo Urso per

l’ottimo lavoro svolto e riconoscere l’impegno positivo dimostrato dai

sindacati al tavolo del Mimit”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Mascaretti, componente

della Commissione Lavoro Pubblico e Privato.

Roma, 11 aprile 2025