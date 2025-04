(ARC) Eventi: Regione, incontro su diaspora serba contributo alla storia

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

Trieste, 11 apr – L’incontro dedicato alla diaspora del popolo

serbo ha rappresentato un momento di grande valore, non solo per

la testimonianza diretta delle vicende personali e collettive, ma

anche per la possibilit? di approfondire aspetti storici non

sempre troppo conosciuti.

Questo il concetto espresso oggi dall’assessore regionale alle

Autonomie locali all’evento accademico del Consolato Generale

della Repubblica di Serbia a Trieste dedicato alla diaspora del

popolo serbo. Tra le autorit? presenti i Prefetti di Trieste e

Gorizia, Pietro Signoriello ed Ester Fedullo.

Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale,

questo momento di approfondimento ha fornito elementi utili a

offrire ulteriori strumenti di riflessione sugli eventi complessi

e drammatici che hanno interessato i Balcani, in particolare

durante la guerra dell’ex Jugoslavia e nel 1999, con i

bombardamenti della NATO legati alla crisi del Kosovo.

Sono storie di esodi e di sofferenze che Trieste conosce bene,

per aver vissuto, a sua volta, il dramma dell’esodo degli

italiani dall’Istria e dalla Dalmazia. Esperienze che, pur

diverse per contesto e modalit?, trovano un punto d’incontro

nella memoria del distacco forzato dalla propria terra e nella

costruzione di nuove vite altrove.

Riconoscere, conoscere e valorizzare queste storie significa

contribuire a una cultura del rispetto, della comprensione e

della coesione sociale. Un compito che appartiene a tutti,

istituzioni comprese.

Infine l’assessore ha ribadito il grande legame tra la citt? di

Trieste e la comunit? serba, che rappresenta una componente

integrata e laboriosa del tessuto sociale del territorio.

