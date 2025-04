(ARC) Cooperazione: Regione a Agci, giusto chiedere strumenti finanziari

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Buttrio, 11 apr – Il sistema cooperativo ha tra i suoi

fondamenti i principi di equit? sociale ed etica, che sono

determinanti rispetto alla capacit? di riuscire a realizzare

un’utilit? condivisa e di livello territoriale: ? evidente una

necessit? crescente di governance cooperative forti e preparate,

con basi sociali affezionate alla cooperativa stessa. La Regione,

e in particolare la Direzione Risorse agroalimentari, ? molto

interessata a attivit? svolte da soggetti cooperativi come, ad

esempio, Finreco per la controgaranzia rispetto a quanto

richiesto dal sistema creditizio, ma sarebbe ottimale disporre di

strumenti dove intervenire con equity che abbiano una matrice

pubblica.

? questo l’auspicio espresso dall’assessore alle Risorse

agroalimentari alle conclusioni del 14. congresso regionale

dell’Associazione generale cooperative italiane (Agci) che si ?

svolto a Buttrio e a cui ? intervenuto anche l’assessore

regionale alla Salute e Politiche sociali.

La Regione ha ricordato che, considerando i presupposti

regolamentari e le norme di riferimento del sistema cooperativo,

equity di matrice pubblica potrebbero consentire di intervenire

guidando un percorso.

Come rilevato anche di fronte al parterre di rappresentanti del

mondo professionale, finanziario e politico dal presidente di

Agci Adino Cisilino, gli strumenti finanziari sono diventati

sempre pi? complessi negli ultimi anni e costringono le

cooperative ad abbandonare le sovvenzioni tradizionali per

rivolgersi a strumenti di finanza innovativa e alternativa al

sistema bancario che spesso richiedono competenze troppo elevate

per la sostenibilit? delle piccole cooperative.

