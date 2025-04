(ACON) ANNIVERSARIO FAI SPORT. BORDIN: NON SOLO ASSOCIAZIONE MA COMUNIT VIVA

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 (ACON) Aiello, 11 apr – Trent’anni di impegno, passione e

solidariet? al fianco delle persone con disabilit?, promuovendo

valori come il rispetto, la determinazione e l’inclusione. ?

stata una vera festa quella che, questa sera, ha animato Villa

Luisa di Strassoldo ad Aiello del Friuli in occasione della

celebrazione del trentesimo anniversario di Fai sport, realt? che

dal 1994 rappresenta un punto di riferimento nello sport

paralimpico e nell’inclusione sociale.

All’appuntamento non ? voluto mancare il massimo esponente

dell’Assemblea legislativa regionale, Mauro Bordin, che insieme

al collega Francesco Martines, ha portato i saluti del Consiglio

regionale: “Questo sodalizio rappresenta da trent’anni un modello

di riferimento per tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo, un

esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di

inclusione, crescita personale e comunitaria, capace di superare

ogni barriera”.

“Essere qui oggi – ha proseguito Bordin ringraziando il

presidente del sodalizio Giorgio Zanmarchi – significa rendere

omaggio a un percorso costruito con passione, dedizione e

visione. Un percorso fatto di volti, di storie, di risultati

sportivi straordinari, ma soprattutto di umanit? e legami forti.

Fai Sport ? molto pi? di un’associazione sportiva: ? una comunit?

viva, accogliente, che ha saputo dare voce e spazio a tanti

atleti e famiglie, contribuendo in modo decisivo al benessere e

alla coesione sociale del nostro territorio”.

Bordin ha sottolineato l’importanza della sinergia tra

istituzioni e realt? del terzo settore: “Quella tra Fai sport e

il Consiglio regionale ? un’alleanza che si fonda su valori

condivisi. Il riconoscimento istituzionale, testimoniato anche

dal sigillo del Consiglio consegnato in occasione dei 30 anni,

non ? solo un gesto simbolico, ma l’impegno concreto a continuare

a sostenere chi ogni giorno lavora per abbattere pregiudizi e

costruire opportunit?”.

Anche il sindaco di Aiello del Friuli, Roberto Festa, ha voluto

esprimere la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Sono onorato di

avere questo evento qui ad Aiello. Atleti, famiglie e volontari

hanno dato vita a una giornata speciale, in una splendida

location. Spero che questo sia solo l’inizio. Auguro a questa

associazione e al suo presidente una vita lunghissima”.

Tanta emozione nelle parole del presidente di Fai sport, Giorgio

Zanmarchi, che ha ricordato con orgoglio i trent’anni di impegno

dell’associazione nel superare le barriere dell’indifferenza

verso chi vive una condizione di disabilit?.

ACON/AD-mv

111934 APR 25