Tumori del cavo orale, Asl Toscana centro in prima linea in prevenzione e diagnosi precoce. Tutti i servizi dove rivolgersi

Roma, 10 Aprile 2025

nella foto allegata il dottor Leopardi al centro con il suo team

Tumori del cavo orale, Asl Toscana centro in prima linea in prevenzione e diagnosi precoce

I percorsi tempestivi opportunità di sopravvivenza

Ecco tutti i servizi dove rivolgersi

Firenze – I medici specialisti in otorinolaringoiatria e in odontoiatria della Asl Toscana centro, impegnati nella prevenzione dei tumori del cavo orale, in occasione del Oral Cancer Day 2025 ricordano ai cittadini il percorso ad accesso rapido dedicato e gestito sul territorio in maniera multidisciplinare dalle due strutture di Odontoiatria e Otorinolaringoiatria.

Su sedi presenti su tutto il territorio della Asl Toscana centro e attraverso visite specialistiche dedicate, sono stati predisposti percorsi rapidi di accesso in caso di lesioni sospette. L’obiettivo è di intercettare quelle lesioni della bocca (lingua, gengive, pavimento orale, guance, palato) che potrebbero già essere o trasformarsi in un tumore. Il percorso è attivabile sia da i Medici di Medicina Generale che dagli odontoiatri libero professionisti o da altri specialisti del settore e garantisce una presa in carico immediata.

“L’Odontoiatra è quello specialista che con maggior frequenza ispeziona il cavo orale del paziente e che per questo ha maggior opportunità di individuare lesioni sospette – sottolinea Luca Lillo, Direttore SOC Odontoiatria della Ausl Toscana centro – la diagnosi differenziale non è sempre semplice ed alla portata di tutti e spesso occorre il concorso di più specialisti per definire natura della lesione ed avviare un corretto percorso terapeutico. In Azienda Usl Toscana Centro – prosegue – l’Odontoiatria ha attivato un numero telefonico aziendale specifico ed una mail ai quali i dentisti privati possono rivolgersi per attivare il primo contatto e l’inserimento di un paziente nel percorso diagnostico terapeutico, senza attese. L’operatore è in grado di prenotare la visita con uno dei 5 Odontoiatri esperti in Patologia Orale della nostra Unità operativa, nella sede più prossima al paziente nel minor tempo possibile”.

“ La porta di accesso per queste problematiche può essere anche l’Otorinolaringoiatria – spiega Gianluca Leopardi, Direttore dell’Otorinolaringoiatria Firenze- Empoli e dell’Area Chirurgica Testa collo della Asl Toscana centro – in questo caso attraverso l’Aiuto Point degli Ospedali di Empoli e di Firenze San Giovanni di Dio”.

Sempre Gianluca Leopardi spiega che: “attraverso questo percorso “l’attesa per la prima visita è di una settimana al massimo e il completamento dell’intero iter diagnostico in caso di neoplasia testa-collo si conclude entro un mese nel 90% dei casi . In ambito otorinolaringoiatrico durante la prima visita specialistica viene spesso eseguita una “bio-endoscopia”, tecnica questa che permette di valutare la vascolarizzazione delle lesioni presenti, andando a definirne il grado di sospetto. Se indicato si procederà quindi, spesso nella stessa seduta, all’inquadramento bioptico ”.