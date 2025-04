(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 10 aprile 2025

Moby Prince. Il Presidente della Commissione Pittalis a Livorno per il 34°

anniversario della tragedia: “Il Parlamento non si fermerà, avanti senza sosta

per fare piena luce”

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro

della nave Moby Prince, Pietro Pittalis, ha partecipato oggi a Livorno alle

commemorazioni ufficiali in occasione del 34° anniversario della tragedia che costò

la vita a 140 persone.

La giornata si è aperta con la cerimonia istituzionale alla Fortezza Nuova, durante la

quale il Presidente Pittalis ha deposto una corona al Monumento in ricordo delle

vittime, insieme al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, rendendo omaggio alla

memoria di coloro che persero la vita il 10 aprile 1991.

“Voglio dare una rassicurazione ai familiari delle vittime e alle associazioni: il

Parlamento, attraverso la Commissione di inchiesta, continuerà senza sosta nel lavoro

intrapreso per definire una volta per tutte le cause che hanno portato a questa immane

tragedia”, ha detto Pittalis.

Le commemorazioni sono proseguite con la funzione religiosa nella Cattedrale di San

Francesco e, nel pomeriggio, con la cerimonia al Palazzo civico, alla presenza delle

autorità locali, dei rappresentanti delle associazioni dei familiari e dei sindaci dei

Comuni coinvolti.

Com04028