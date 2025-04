INVITO | “LEONORA ARMELLINI in concerto” – venerdì 18 aprile 2025, ore 20 | Teatro Comunale di Ferrara

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 La Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e

l’Associazione Ferrara Musica hanno il piacere di invitarLa

venerdì 18 aprile 2025, ore 20

Teatro Comunale di Ferrara

al concerto di

LEONORA ARMELLINI

in occasione del ritorno in sede

dello storico pianoforte

Steinway & Sons n. 387.500

recentemente restaurato

Il concerto sarà preceduto dalla proiezione

del documentario di Luca Damiani dedicato al restauro

curato da Piano Team Italia

Fryderyk Chopin

Żelazowa Wola, 1810 – Parigi, 1849

Quattro Mazurke op. 41

Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35

Gran Valzer brillante in mi bemolle maggiore op. 18

Due Polacche op. 26

Quattro Mazurke op. 33

Polacca in la bemolle maggiore op. 53 (“Eroica”)

Socio fondatore

Restauro a cura di

L’invito è valido per due persone