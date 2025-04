Dissesto idrogeologico, 1,3 milioni per il consolidamento del costone di Castello di San Giorgio a Tusa (Me)

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Tusa, nel Messinese, finanziando con 1,3 milioni di euro i lavori di consolidamento del costone roccioso di Castello San Giorgio nei suoi due versanti, est e ovest.

Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno già acquisito il progetto esecutivo e si avvia adesso l’iter per la definizione del bando di gara. L’obiettivo dell’opera è quello di garantire stabilità alla fortezza che si affaccia sul mare di Castel di Tusa. A partire dal 2009 i ripetuti crolli di blocchi di roccia hanno costretto alla chiusura di quel tratto di spiaggia. Con questi lavori saranno consolidati il versante occidentale e quello orientale in una zona che ha le classificazioni più alte di rischio e di pericolosità.

Le soluzioni progettuali prevedono, in una prima fase, la pulizia da arbusti su entrambi i versanti da stabilizzare e il consolidamento dell’ammasso roccioso eseguito da personale specializzato. Si procederà quindi con interventi di disgaggio dei massi instabili e con la demolizione di quelli di grosse dimensioni tramite l’impiego di cementi espansivi. Verrà altresì collocata una rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali e pannelli di rete ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Una serie di sigillature con miscela cementizia nelle crepe presenti nel costone consentirà di bloccare le infiltrazioni di acqua piovana che hanno causato azioni erosive. Per le azioni di ripristino e di salvaguardia ambientale sono state predisposte opere di ingegneria naturalistica con l’impiego della pietra naturale del luogo.

