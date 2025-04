CS Gruppo 24 ORE al Salone del Risparmio (15-17 aprile). Anticipa il 12 aprile l’uscita in edicola dello Speciale Plus- Il sole 24 Ore, il settimanale punto di riferimento per risparmiatori e professionisti del risparmio del Sole 24 Ore

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 dal 15 al 17 aprile 2025

IL GRUPPO 24 ORE AL SALONE DEL RISPARMIO

Speciale di 3 pagine su Plus – Il Sole 24 Ore in uscita il 12 aprile

Tavola rotonda di Plus24 dal titolo: “Mine antiuomo e bombe a grappolo, una legge che ha mandato in confusione gestori e authority” moderata dai giornalisti di Plus

Tavola rotonda di Radio 24: “Formica o Zanzara. Il dilemma del risparmio”

con la partecipazione di Giuseppe Cruciani nell’insolita veste di commentatore sul risparmio

Radio 24 in diretta con gli studi dal Milano Congressi| Ala Sud – stand Z5

per trasmettere tutti i giorni il programma Due di denari

L’agenzia Radiocor presente al Salone per un racconto in real time

Libri e prodotti editoriali presenti allo stand Egea

Il Gruppo 24 ORE, da sempre segue il Salone del risparmio con tutti i suoi media ed è presente con lo studio di Radio 24 all’Allianz MiCo – Milano Congressi|Ala Sud – stand Z5 per trasmettere in diretta il programma Due di denari condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza, per tutti e tre i giorni, dal 15 al 17 aprile.

Il Sole 24 Ore, sabato 12 aprile è in edicola con lo Speciale di 3 pagine a cura del settimanale Plus24, punto di riferimento per risparmiatori e professionisti del risparmio del Sole 24 Ore. Anche l’agenzia economico finanziaria Radiocor è presente alla manifestazione per una produzione di news in real time.

Sempre la redazione di Plus24 il 17 aprile alle 10:45/11:45 presso la Sala Amber 3 ha organizzato la tavola rotonda dal titolo “Mine antiuomo e bombe a grappolo, una legge che ha mandato in confusione gestori e authority”, un’occasione per discutere della grande confusione nell’applicazione della legge 220/2021 che prevede misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo e bombe a grappolo da parte degli istituti di credito, compagnie di assicurazione, Sim, società di gestione di fondi comuni, fondi pensione ed emittenti di Etf. Banche che rifiutano investimenti in Etf specializzati nel settore della Difesa perché le azioni sono in black list. Altri intermediari invece autorizzano gli stessi investimenti. Ci sono circa 300 strumenti finanziari venduti in Italia borderline che rischiano di essere proibiti per alcuni o tutti gli investitori italiani. Le istruzioni fornite al mercato nel luglio scorso dalle authority (Bankitalia, Covip, Ivass e Mef), entrate in vigore l’8 febbraio scorso, non hanno dipanato tutti i dubbi interpretativi. Per gli operatori la legge italiana di recepimento va oltre i vincoli previsti dalle Convenzioni internazionali. Quali saranno i prossimi passi per ridare ordine e uniformità al mercato? Intanto i piccoli investitori non hanno tutti le stesse opportunità di investimento. Durante la Tavola rotonda moderata da Vitaliano D’Angerio e Federica Pezzatti, giornalisti di Plus24, si cercherà di capirne di più discutendone insieme all’ On. Giulio Centemero, membro della Camera dei deputati dal 2018; all’Avv. Francesco Paolo Crocenzi, studio legale Crocenzi & Associati; a Claudio Kofler, amministratore delegato di Nummus.Info e all’On. Massimo Ungaro, deputato nella XVIII legislatura.

Anche Radio 24 il 17 aprile dalle 09.30 alle 10.30, sempre presso la Sala Amber 3, ha organizzato un incontro dal titolo: Formica o Zanzara? Il dilemma del Risparmio. La discussione, moderata da Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti e conduttori Due di denari, ha come ospiti due brillanti personaggi: Giuseppe Cruciani, noto giornalista e conduttore de La Zanzara, e Emanuela Emilia Rinaldi, Prof.ssa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. Nel settore finanziario e degli investimenti si incontrano, molto più che altrove, convinzioni dei ‘bastian contrari’ e tesi da complottisti. Tante le truffe, i pregiudizi, le fake news e bufale, che condizionano il rapporto con il denaro e il risparmio. E chi meglio di Giuseppe Cruciani può aiutarci nel fare luce su queste zone oscure e farci capire come la pensiamo davvero. Quanti sono e cosa dicono i no-bank, i no-invest, i no-risparmio attorno a noi e forse dentro di noi? Dallo strepitoso palcoscenico radiofonico de La zanzara di Radio 24 al Salone del Risparmio nell’inedita veste di commentatore di questioni di risparmio.

Infine, è prevista la presenza di tutta la produzione editoriale del Gruppo 24 ORE dedicate al tema del risparmio, disponibile allo stand di Egea.

Promozione

Per tutta la durata dell’evento è prevista la distribuzione di 500 copie al giorno del Sole 24 Ore e 250 copie di Plus. La distribuzione avverrà tramite dei dispenser personalizzati presso l’edicola del Salone del Risparmio dove sarà mandato in onda lo spot del Sole 24 Ore sui videowall.

Su Radio 24 è in onda una comunicazione tabellare teaser a cura del Salone del Risparmio nelle settimane antecedenti. Un’intensa attività social sarà attivata a ridosso delle date, per rilanciare sia le dirette di Due di Denari, sia l’incontro con la presenza di Cruciani come relatore, utilizzando gli account della radio.

Maria Luisa Chioda

Comunicazione e relazioni esterne